Non si sblocca la trattativa per Florenzi, ma il Milan continua il pressing

Continua il pressing del Milan sulla Roma per sbloccare la trattativa che porterebbe Florenzi a vestire di rossonero.

Il mercato del Milan in questi giorni è totalmente infuocato. Sono numerose le trattative che stanno portando avanti Paolo Maldini e Frederic Massara, c'è il bisogno di chiudere almeno due colpi prima dell'inizio del campionato. Debutto in Serie A fissato per lunedì 23 agosto allo stadio Luigi Ferraris di Genova, contro la nuova Sampdoria di Roberto D'Aversa. Una prima sfida importante, con il Milan che vuole subito mettere in cassaforte tre punti per iniziare col piede giusto. Ci saranno delle assenze eccellenti, su tutte quelle di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie, entrambi infortunati. Non ci saranno Donnarumma e Calhanoglu , ormai un vecchio ricordo per il popolo rossonero.

Il centrocampista e il terzino destro sono diventate le priorità. A centrocampo, infatti, l'infortunio di Kessie ha lasciato in emergenza Stefano Pioli, e anche per questo sembra essere bloccata la cessione di Tommaso Pobega. Arriverà almeno un nuovo innesto, con Yacine Adli del Bordeaux al momento in pole position, ma non è detto che non possano essere due. L'altro ruolo da coprire è quello del terzino destro che andrà a fare il vice Calabria, e in tal senso proseguono le trattative con la Roma per portare a Milano Alessandro Florenzi. Il terzino della Nazionale è il primo obiettivo per la fascia rossonera, viste le difficoltà per arrivare a Diogo Dalot del Manchester United. Il problema resta, al momento, l'accordo con i giallorossi, che vogliono l'obbligo di riscatto mentre il Milan vuole un diritto.