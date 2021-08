Adli nel mirino del Milan: centrocampista o trequartista per il Diavolo?

Si sta monitorando attentamente la situazione di Yacine Adli, tuttocampista del Bordeaux su cui il Milan potrebbe fare un tentativo.

Redazione Il Milanista

Il Milan nelle ultime ore sta valutando attentamente la situazione di Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000 in forza al Bordeaux. Il club transalpino ha fissato la sua richiesta per il talentino, ma il Milan al momento non ha intenzione di spendere 10 milioni per lui. Ai rossoneri il giocatore piace per la sua duttilità, oltre ad avere le caratteristiche per rientrare nel progetto del club di via Aldo Rossi. Adli può essere impiegato sia da centrocampista che da trequartista, ma il Milan, qualora dovesse affondare il colpo, deciderà dove utilizzarlo in base anche agli altri acquisti, e pertanto si continuano a seguire più profili.

La situazione di mercato

A tal proposito ci sono ancora alcune situazioni da definire, come riportato negli studi di Sky Sportdall'esperto di calciomercato Luca Marchetti. Il giornalista a fatto il punto sul mercato rossonero, parlando appunto di Adli e di come potrebbe evolversi la sua situazione. Queste le sue parole: "Ribadiamo il nome di Adli del Bordeaux, che può giocare anche da trequartista ma è considerato oggi dal Milan più come centrocampista. Qui il Milan ha a disposizione i soldi di Hauge, che oggi è stato ceduto all’Eintracht Francoforte. Non li spenderà tutti per un giocatore, li dovrà distribuire per i tre ruoli cercati: terzino, centrocampista e trequartista. Se trequartista e terzino arrivano in prestito allora l’investimento si può fare sul centrocampista".

Sempre a Sky Sport e sempre di Yacine Adli ha parlato anche Andrea Marinozzi, che ha dato un suo parere sulla posizione del centrocampista francese. Questa la sua opinione: "A me piace di più quando gioca a centrocampo rispetto a quando fa il trequartista. Ha caratteristiche completamente diverse rispetto ad Ilicic. Adli è un giocatore da ultimo passaggio e, guardando il Milan nelle ultime amichevoli senza Calhanoglu, avrebbe bisogno di un ragazzo bravo nel mandare in porta in compagni: Adli ha questa qualità".