Nikola Vlasic: i numeri del croato che hanno stregato il Milan

Il Milan è alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Calhanoglu e tra i tanti nomi è spuntato quello di Vlasic. Ecco chi è

E' riuscito a stregare il Milan . Non un impresa semplice perché il Diavolo non è facilmente impressionabile. Ma Nikola Vlasic è il nome nuovo del mercato rossonero, il croato però è stato seguito in passato, ma il club meneghino non ha mai veramente affondato il colpo, adesso però tutto è cambiato. Hakan Calhanoglu ha salutato, ha scelto l 'Inter , offerte contrattuale più ricca e non si è posto poi troppi problemi ad andare 'dall'altra parte del Naviglio'. Scelta che ha cambiato drasticamente le strategie di Maldini e Massara , alla ricerca di un nuovo numero 10. I preferiti erano Ziyech del Chelsea e Sabitzer del Lispia. Questione di opportunità. L'ex Ajax a Londra con Tuchel gioca pochissimo, vorrebbe cambiare aria, ma i 40 milioni spesi dai Blues un anno fa sono un problema.

Con il Chelsea dopo gli affari Tomori e Giroud (ma manca ancora l'ufficialità per il francese) sono ottimi. Questo però non vuol dire che verranno fatti sconti e la stessa identica situazione vale anche per Tiémoué Bakayoko, altro obiettivi di mercato del Milan. La questione Sabitzer è differente, il suo contratto è in scadenza nel 2022 con il Lipsia e non rinnoverà. Può partire e il suo cartellino viene valutato intorno ai 20 milioni di euro, cifra impensabile fino a qualche mese fa. Il problema in questo caso è la tanta concorrenza. E in questo contesto si è inserito il nome di Nikola Vlasic. Il Diavolo vuole arrivare al giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. mentre il Cska ne chiede 30 per lasciarlo andare. L'alleato più importante dei rossoneri è lo stesso giocatore che non si è presentato agli allenamenti con la sua attuale squadra. Vlasic vuole il Milan.