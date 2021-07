acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 14 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa di mercoledì 14 luglio sui rossoneri, tratta dal sito ufficiale del Milan

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

Arriva l'attaccante. Altro colpo del Club rossonero: il francese sbarca domani e firma un biennale. Riparte la trattativa per il centrocampista croato Vlašić: il CSKA chiede 30 milioni, Maldini proporrà il prestito con diritto di riscatto.

Vlašić vuole solo il Diavolo, ma il CSKA per ora fa muro: c'è aria di braccio di ferro. I rossoneri puntano al prestito, da Mosca chiedono 30 milioni. La volontà del giocatore può essere decisiva per accelerare.

PSG INSAZIABILE, CI PROVA PER THEO (Tuttosport)

Il Milan non intende cedere uno dei suoi gioielli: respinta una prima proposta da 40 milioni. E il Club rossonero continua la ricerca del suo vice: Ballo-Touré in pole. Intanto è in arrivo Giroud, al Chelsea un indennizzo più bonus.