Muntari: “Fiero di questo Milan”

Sulley Muntari e Massimo Oddo, ex calciatori del Milan, sono intervenuti ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero.

MILANO - Con il 2-1 rifilato al Genoa, il Milan ha interrotto un digiuno di successi in casa che durava da oltre due mesi. Era infatti dalla partita contro il Crotone, dello scorso 7 febbraio, che il Diavolo non vinceva al Meazza. I tre punti conquistati ieri, hanno permesso al Milan di toccare quota venti vittorie in campionato, mettendo un altro importantissimo tassello nella serrata lotta per un posto nella prossima Champions League. La compagine rossonera si è anche portata a più sei sul quinto posto e, nel prossimo turno, dovrà cercare di sfruttare lo scontro diretto fra Napoli e Lazio. Nella trentaduesima giornata di Serie A ci sarà anche un'altra sfida molto delicata in chiave Champions, con l'Atalanta che ospiterà la Roma al Gewiss Stadium. Nel corso della trasmissione L'Inferno del Lunedì, in onda su Milan TV, è intervenuto il centrocampista ghanese Sulley Muntari, esprimendosi sulla stagione che sta disputando la squadra guidata da Stefano Pioli.