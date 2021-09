Milan, Zlatan Ibrahimovic ha in testa solo la Juventus

Non ha preso parte alla gara contro il Liverpool, ora Zlatan Ibrahimovic vuole tornare in campo contro la Juventus

Il Milan esce sconfitto dalla gara di Anfield. Passa il Liverpool 3-2, ma non è tutto da buttare, i ragazzi di Stefano Pioli hanno giocato una grande gara dopo un avvio complicatissimo. Il grande assente della partita tra Reds e rossoneri è però Zlatan Ibrahimovic, fermato da un'infiammazione al tendine d'Achille. Come confermato dallo stesso Stefano Pioli: "Zlatan sarebbe sceso in campo titolare. Ci può stare il suo infortunio dopo 4 mesi di stop. Un'infiammazione che gli ha impedito di allenarsi, magari anche il campo di San Siro ha influito. Abbiamo tante partite inutile rischiare, anche perché abbiamo tante soluzioni di livello, io penso sempre a un Milan con lui in campo è quello che voglio, è quello che vuole lui. Siamo coperti, siamo ovviamente dispiaciuti soprattutto per lui".

Ibra vede bianconero

Si è perso l'esordio in Champions Zlatan, inoltre non è potuto andare a caccia di record, quello del marcatore più longevo nella competizione europea più importante per club. La sua testa però è tutta su un altro obiettivo, come riporta Tuttosport. Vuole esserci per la gara di domenica prossima, contro la Juventus all'Allianz Stadium dove, lo scorso 9 maggio, si fece male al ginocchio. Poi l'intervento chirurgico, la rinuncia all'europeo e l'estate passata a lavorare per tonrare il solito condottiero. Contro la Lazio ha ritrovato subito la gioia del goal, vuole bissare con la Juventus.

Pioli e i dubbi in attacco

Tornare in campionato, con la solita staffetta. Anche Olivier Giroud scalpita, senza dimenticare Ante Rebic e un'altra buonissima prova dopo i due assist di San Siro contro i biancocelesti. Ad Anfied trova il 24° goal in rossonero, non sarà semplice scegliere, più facile quindi pensare alle sostituzioni con il croato sulla fasci mancina, Ibra e Giroud a contendersi una maglia da titolare.