Gazzetta dello Sport| Milan: Maignan, saracinesca rossonera

Da dove ripartire dopo la sconfitta di Anfield? Ecco quali sono i punti fermi rossoneri. Uno però, spicca più degli altri.

Mike Maignan ieri si è reso protagonista di una superba prestazione, condita anche da un rigore parato che ha permesso poi ai rossoneri di ribaltare e passare in vantaggio prima della fine del primo tempo. Insomma, nonostante ieri abbia incassato 3 gol, Maignan a è stato il migliore in campo. È vero, le mani del Milan sono vuote, dopo i novanta minuti di Liverpool, e bisognerà raccogliere punti nelle prossime gare del girone, ma i rossoneri sanno di poter contare su una stella in più. Mike ha qualità per crescere ancora e personalità a sufficienza per cominciare a muoversi da leader.