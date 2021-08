Il Milan continua a seguire Ziyech, ma ci sono due ostacoli nella trattativa

Ziyech resta sempre nel mirino della dirigenza rossonera, ma ci sono due ostacoli che frenano la trattativa con il Chelsea.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan prima di ritenersi completato necessita ancora di alcuni tasselli importanti. C'è ancora tempo per la fine della sessione, e la dirigenza rossonera sta lavorando senza sosta per mettere a disposizione di Stefano Pioli la miglior rosa possibile. In attesa di definire alcune cessioni, con Hauge verso l'Eintracht Francoforte e Caldara verso il Venezia, si continuano a vagliare varie soluzioni per la trequarti. Nelle ultime ore è venuto fuori il nome di Aaron Ramsey della Juventus, anche se il preferito resta sempre Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Ci sono, però, anche altri profili che il Milan sta seguendo con attenzione, affinché non ci si trovi impreparati avanti ad un'eventuale occasione di mercato.

Ziyech resta nel mirino

Uno dei giocatori che più piace al Milan e a Stefano Pioli è sicuramente Hakim Ziyech. Il fantasista è in uscita dal Chelsea data la sua rottura con Thomas Tuchel, e da settimane la dirigenza rossonera sta tenendo sotto controllo la situazione. C'è stato un primo sondaggio a margine delle trattative per Tomori e Giroud, ma i Blues sono un osso duro e nonostante Ziyech sia un esubero non lo cederanno molto facilmente. A spaventare il Milan sono i costi dell'operazione, sia a livello di cartellino che a livello di ingaggio, cifre che i rossoneri al momento non possono sostenere.

Come riportato da Tuttosport sono principalmente due gli ostacoli che frenano il Milan nella trattativa con il Chelsea. Il primo riguarda appunto il desiderio di monetizzare dei campioni d'Europa, che solo 12 mesi fa hanno speso 40 milioni per acquistare Ziyech dall'Ajax. Per questo motivo non hanno nessuna intenzione di accettare eventuali prestiti, ma solo cessioni a titolo definitivo. Il secondo ostacolo è rappresentato dal fatto che Ziyech giocherà la Coppa d'Africa il prossimo inverno, e a quel punto il Milan potrebbe ritrovarsi anche senza di lui oltre a Kessie e Bennacer, una situazione sicuramente difficile da gestire per Pioli.