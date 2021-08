Ramsey è il nome nuovo per la trequarti: la trattativa non è impossibile

Nome nuovo per il Milan nella ricerca al trequartista, sondaggi per il centrocampista della Juventus, che apre al prestito.

Continua il mercato del Milan e proseguono le ricerche per completare la rosa con gli ultimi tasselli necessari. In attesa di definire le prime cessioni, con Caldara promesso sposo del Venezia e Hauge sempre più vicino all'Eintracht Francoforte, Maldini e Massara stanno vagliando tutte le soluzioni possibili per trovare quella migliore. Le priorità al momento sono un terzino destro e un fantasista, e ci sono più colloqui aperti per portare a termine queste operazioni. Per la fascia il nome è sempre quello di Diogo Dalot, ma la trattativa con il Manchester United resta molto complicata. Gli inglesi non aprono al prestito, il Milan non può fare grossi investimenti. Per la trequarti, invece, c'è un nome nuovo che è venuto fuori nelle ultime ore.

Occhi in casa Juve

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe sondato il terreno con la Juventus per provare a portare in rossonero Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, che non si è mai ambientato a Torino soprattutto a causa di numerosi problemi fisici, non è un imprescindibile della Juve e potrebbe rappresentare un'occasione. La rosa di Max Allegri è abbastanza folta, e per questo motivo la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe avallare la proposta di prestito che presenterebbe il Milan. I rossoneri, inoltre, sarebbero agevolati dal Decreto Crescita e potrebbero usufruire del 50% di sconto sullo stipendio del gallese, andando a pagare così circa 6 milioni a stagione accollandosi metà dell'ingaggio. Una trattativa abbastanza low cost per il Milan, che si assicurerebbe un calciatore di esperienza internazionale.

Ramsey ha voglia di riscatto dopo le ultime stagioni in chiaroscuro, e al Milan avrebbe la grande occasione per rilanciarsi. Tra l'altro il suo arrivo potrebbe essere agevolato da Ivan Gazidis, con cui il centrocampista ha condiviso i suoi anni migliori all'Arsenal. Una trattativa che potrebbe svilupparsi nelle prossime ore, ci sono i margini per portarla a termine e per regalare a mister Pioli un colpo importante.