Il Milan non molla Ziyech: il Chelsea ha fissato il prezzo per acquistarlo

Ziyech è sempre sul taccuino della dirigenza rossonera, quello che frena l'operazione sono i costi elevati della trattativa.

Redazione Il Milanista

Maldini e Massara non si fermano mai, e stanno lavorando incessantemente per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Bisogna, infatti, mettere a segno gli ultimi colpi per completare la squadra, ma li si sta ragionando in maniera oculata per non fare investimenti sbagliati. Nel frattempo la dirigenza del Diavolo lavora anche sul fronte uscite, con Conti, Caldara e Hauge che sono con le valige in mano. La liquidità proveniente dall'eventuale cessione del norvegese permetterebbe di affrontare in maniera più tranquilla le ultime settimane di mercato e, magari, mettere a segno un colpo importante.

La ricerca principale dei dirigenti rossoneri riguarda la trequarti, dove si sta cercando il calciatore di alto profilo che possa realmente dare alla squadra qualcosa in più. Qualità abbinata ad esperienza, per affiancare a Brahim Diaz un fantasista già affermato che possa farlo crescere. In questo senso sono tanti i profili seguiti, con Vlasic ed Ilicic in cima alla lista dei preferiti e Isco e Ziyech subito dopo. Se per i primi due il Milan ha già allacciato i contatti e sa che l'operazione potrebbe anche essere fattibile, lo stesso non si può dire per gli altri due. Per Isco i costi dell'operazione sono eccessivi, soprattutto per lo stipendio che prende lo spagnolo, mentre per Ziyech anche il cartellino non è accessibile.

La posizione del Chelsea

Nel frattempo il Chelsea sta lavorando per piazzare il fantasista marocchino, dato che è in rotta con Tuchel e sarà ceduto in questa sessione di mercato. Una posizione che può sicuramente giocare a favore del Milan, ma la richiesta che fa il Chelsea frena tutto. Troppi 30 milioni di euro per il Milan, che non può permettersi un investimento di questo tipo dopo aver già speso molti soldi sul mercato. Scenario che, ovviamente, potrebbe cambiare con alcune cessioni. Al momento però è stata bloccata la cessione che poteva essere più remunerativa, dato che Leao è stato tolto dal mercato.