Milan, Hauge non convocato: c’è l’Eintracht Francoforte

Arrivano dalla Norvegia le ultime notizie di mercato su Hauge. L'esterno del Milan non è stato convocato per l'amichevole con il Nizza

Nuova amichevole per il Milan di Stefano Pioli, questa sera contro il Nizza. Partita di livello più Alto rispetto alle uscite con la Pro Sesto e il Modena. Gara che s'inserisce in mezzo alla sessione estiva di mercato, Maldini e Massara finora hanno portato a conclusione diversi colpi: gli acquisti di Maignan e Olivier Giroud e Ballo-Touré, i riscatti di Tomori e Tonali e il ritorno di Brahim Diaz. Il club meneghino ha speso una cifra vicina ai 60 milioni di euro e adesso è tempo di uscite per poi poter tornare a pensare a nuovi innesti, i rossoneri infatti hanno bisogno ancora di rinforzi soprattutto sulla trequarti.

I nomi che sembrano essere prossimi a salutare sono Castillejo e Hauge, le ali del Milan. Se per il primo ci sono intessi dalla Spagna: Espanyol, Getafe, Valencia e Celta Vigo, sono sulle tue tracce. Si profila quindi un ritorno in patria per l'ala destra, il Milan dovrebbe cedere il calciatore e poi Maldini e Massara si getteranno sul mercato alla ricerca del sostituto. E sono già tanti i nomi già accostati alla società rossonera in quella zona del campo. Mentre per Hauge siamo al passo successivo, registrato l'interesse dalla Bundesliga per l'esterno, non è stato convocato per l'amichevole con il Nizza e le ultime novità sull'ex Bodo Glimt, arrivano dalla Norvegia. Atta Aneke, agente di Jens Petter Hauge ha parlato a VG del futuro del suo giocatore: