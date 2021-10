Milan, Vlahovic non rinnoverà. L’annuncio di Commisso

Lo ha seguito il Milan, ma le richieste della Fiorentina della Fiorentina avevano fatto tramontare la trattativa. adesso può cambiare tutto

Per la dirigenza del Milan era il nome in cima alla lista. L'attaccate da portare a Milanello in vista della prossima stagione, per alternarlo a Zlatan Ibrahimovic. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha fatto muro, pensando al rinnovo, con l'intenzione di accontentarlo sotto il punto di vista economico. Serviva un'offerta estremamente convincete, sia per i viola per far firmare il giocatore, sia per i rossoneri per convincere il numero uno del club gigliato. Suggestione che quindi per il Diavolo è tramontata velocemente in estate e la dirigenza del club meneghino ha ripiegato prendendo Olivier Giroud dal Chelsea.