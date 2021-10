Verso Milan-Verona: le probabili formazioni della gara di San Siro

Poche ore a Milan-Verona, match si giocherà questa sera a San Siro e che sega per entrambe le squadre la ripresa del campionato

Tutto pronto, o quasi per Milan-Verona . Questa sera San Siro riaprirà i suoi cancelli per la ripartenza della Serie A, dopo la pausa per la nazionali. La squadra di Stefano Pioli arriva alla gara falcidiata dagli infortuni e dalle positività al Covid-19, piove sul bagnato in casa rossonera dato che il Diavolo dovrà rinunciare a tre pilastri della sua rosa. Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz sono le ultime defezioni di una squadra che deve fare i conti con le assenza anche di Ibrahimovic, Junior Messias, Florenzi, Bakayoko. Recuperati invece Giroud, Calaria e Krunic. Aggiungendo anche che diversi giocatori sono tornati dalle nazionali negli ultimi giorni e avranno solo tre allenamenti in gruppo in vista della sfida del Meazza, le scelte di Pioli per la partita con gli uomini di Igor Tudor sembrano essere piuttosto limitate.

C'è Giroud, che si gioca un posto in attacco con Ante Rebic. I problemi alle schiena sono solo un ricordo ed il francese è in vantaggio sul croato, Pioli fa già i calcoli in vista della sfida con il Porto, in Champions League. Daniel Maldini scelta obbligata sulla trequarti, mentre Saelemaekers e Leao agiranno sulle fasce. Per Ibrahimovic invece bisognerà capire come è andata la rifinitura, il tecnico del Milan sceglierà solo all'ultimo. In porta c'è Tatarusanu, Calabria a destra, il terzino ha recuperato dall'affaticamento in nazionale, e Ballo-Touré a sinistra a posto dell'indisponibile Theo Hernandez. Altro ballottaggio al centro, Tomori sicuro di una maglia da titolare, Kjaer e Romagnoli si giocano il posto, ma il danese potrebbe osservare un turno di riposo. Kessie non ci sarà con il Porto, martedì, dopo il doppio giallo rimediato con l'Atletico Madrid, praticamente certa la sua presenza dal primo minuto con l'Hellas Verona, accanto a lui Tonali dovrebbe strappare una nuova conferma tra i titolari, con Bennacer che scalda i motori per la prossima serata europea.