Milan-Venezia: le formazioni ufficiali. Pioli con Ballo-Toure, Florenzi e Rebic

Pioli e Zanetti hanno fatto le loro scelte, ecco le formazioni ufficiali di Milan-Venezia, gara del turno infrasettimanale di San Siro

Chiusa la settimana dei big match con le sfide a Lazio, Liverpool e Juventus, in casa rossonera arriva il primo turno infrasettimanale della Serie A 2021/22: l'avversaria è una neopromossa che in estate ha ritrovato la massima serie dopo quasi 20 anni d'assenza: il Venezia. Le assenze in casa rossonera si registrano in pressoché tutti i reparti: Calabria in difesa, Bakayoko, Krunić e Messias a centrocampo, Ibrahimović e Giroud in attacco e Plizzari in porta. Dopo la partita con la Juventus, Mister Stefano Pioli ha presentato così i prossimi due impegni di campionato, tra cui la sfida ai lagunari: "Adesso arrivano le sfide più difficili da affrontare. Dopo una settimana così delicata dal punto di vista del prestigio degli avversari abbiamo due partite complicate, in cui dovremo dimostrare di essere diventati una grande squadra".