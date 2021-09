Gazzetta dello Sport | Milan, ‘Sorpresa Tonali: è intoccabile’

Mette in prima pagina Sandro Tonali, la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Milan dovrebbe giocare titolare anche con il Venezia

Redazione Il Milanista

Sandro Tonali è la vera sorpresa di questo inizio di stagione del Milan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Viaggia verso una nuova maglia da titolare anche contro il Venezia, la seconda consecutiva dopo quella con la Juventus. Ma non solo, il calciatore, è sempre partito dal primo minuto in campionato, solo in Champions League con il Liverpool Pioli gli ha preferito la coppia Bennacer-Kessie. Sandro Tonali E' senza dubbio uno dei giocatori più in forma e per questo il tecnico milanista non ha mai rinunciato a lui in questo avvio di campionato, diventando di fatto un punto fermo del Milan di Pioli.

Tonali, le assenze a centrocampo e la crescita dell'ex Brescia

Prestazioni convincenti e una crescita non solo fisica ormai sotto gli occhi di tutti e forse anche del commissario tecnico Roberto Mancini. L'ex Brescia questa sera a San Siro dovrebbe essere di nuovo titolare anche per concedere a Franck Kessie un turno di riposo. Scelta inevitabile anche perché Pioli dovrà rinunciare a ben sette calciatori: Calabria, Kjaer, Krunic, Bakayoko, Messias, Giroud e Ibrahimovic. Due centrocampisti in meno che hanno ridotto all' osso le alternative in mezzo al campo del tecnico rossonero, che dovrà essere bravissimo a gestire le forze, facendo ruotare il più possibile Kessie, Bennacer e proprio Sandro Tonali.

Tra certezze e incognite

Pioli vuole evitare brutte sorprese, nuovi infortuni. Anche perché in questo momento non si può contare su Bakayoko, che dovrebbe tornare in vista della prossima sosta nazionali, e Rade Krunic. Il bosniaco si è fatto male con la sua nazionale: lesione al polpaccio destro. Al lavoro per tornare il prima possibile, potrebbe strappare una convocazione per l'Atletico Madrid, il condizionale però è d'obbligo. Il Milan quindi può contare solo su tre centrocampisti, ma Sandro Tonali sta dando grandi risposte sul campo, diventando una certezza del club meneghino.