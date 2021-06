Milan: una contropartita per Luis Alberto, ma non ci sono solo i rossoneri

Il regista della Lazio è uno dei nomi individuati dal Milan per sostituire Hakan Calhanoglu. Ecco l'idea della dirigenza rossonera

Redazione Il Milanista

Sostituire Hakan Calhanoglu. Il Milan ha una nuova priorità sul mercato. Il turco è andato via a parametro zero, nuovo giocatore dell'Inter e ora serve il suo sostituto. Tanti i nomi su cui Maldini e Massara hanno messo gli occhi, da Hakim Ziyech a Dani Ceballos, fino ad arrivare a Mattia Zaccagni. Tra questi calciatori c'è anche Luis Alberto della Lazio in lista. regista di grande qualità uno dei grandi protagonisti della ultime Serie A, tra goal e assist. Il cervello della squadra biancazzurra, ma ClaudioLotito per il cartellino di uno dei suoi gioielli chiede tanto, tantissimo. Anche perché lo spagnolo quest'anno ha rinnovato fino al 2025 il suo contratto con la compagine capitolina.

Il piano del Milan

Serve un nuovo trequartista al Milan e Luis Alberto è indubbiamente uno dei preferiti di Maldini e Massara. La Lazio per il suo numero 10 chiede almeno 60 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera avrebbe un piano per abbassare le pretese del presidente biancoceleste. Secondo quanto riporta il portale TMW infatti il club meneghino potrebbe inserire il cartellino di Alessio Romagnoli come contropartita tecnica. Il capitano del Milan ha un accordo in scadenza nel 2022 con i rossoneri e un rinnovo in questo momento è molto difficile. Inoltre il suo nome torna ciclicamente di attualità proprio per la Lazio, la sua squadra del cuore. Luis Alberto però non è entrato solo nei pensieri del Diavolo, ci sono anche altri club, che hanno avuto la stessa idea di Maldini e Massara.

La concorrenza delle altre squadre

Piace alla Juventus lo spagnolo. I bianconeri sono alla ricerca di un regista e il solo Locatelli non può bastare come innesto. La Vecchia Signora potrebbe proporre Arthur per abbassare le pretese della Lazio. Così come il Real Madrid, anche i Blancos pensano all'ex Liverpool, potrebbe proporre Dani Ceballos, altro obiettivo del Milan.