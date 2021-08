Milan, un’occasione dalla Premier League: contattato per Shaqiri

Il Milan è alla ricerca di un trequartista e l'ultima idea della dirigenza arriva dalla Premier League. Un'occasione per i rossoneri

Redazione Il Milanista

Trequartista cercasi. Il Milan ha l'obbligo di sostituire Hakan Calhanoglu, andato all'Inter, in rosa per ora in quella zona del campo c'è soltanto Brahim Diaz, tornato dal Real Madrid. Tanti i nomi accostati al Diavolo in questa sessione di mercato, ma nessuna trattativa è vicina alla chiusura, per una questione economica, ma anche di opportunità. Il club meneghino infatti ha tutta l'intenzione di aspettare gli ultimi giorni di mercato per piazzare il colpo, il preferito resta Hakim Ziyech, ma il Chelsea in questo momento è totalmente preso dall'operazione Lukaku. Dell'ex Ajax si tornerà a parlare più avanti, stesso discorso per Vlasic e Isco. Sabitzer è più lontano, il Bayern Monaco sembra aver alzato il pressing sul capitano del Lispia. Mentre Luis Alberto è definitivamente tramontato, ilicic invece resta un'alternativa.

L'ultima idea dall'Inghilterra

Una situazione abbastanza confusa e confusionaria, la girandola di nomi non aiuta e come se non bastasse vanno registrate anche gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'Inghilterra, riportati dal portale calciomerato.com. Maldini e Massara infatti potrebbero aver messo gli occhi su Xherdan Shaqiri del Liverpool, che ha chiesto ai Reds di essere ceduto. Contratto in scadenza nel 2023 vuole andare a giocare con più continuità e il club inglese avrebbe accettato la richiesta dello svizzero, promettendogli una partenza quasi a costo zero. Una vera e propria occasione di mercato, a costi contenuti. Aspetto fondamentale per le casse rossonere, visti i 60 milioni di euro già spesi fin qui.

Il contatto con gli agenti e la Lazio

Sempre secondo la stessa fonte la dirigenza del club avrebbe già allacciato i contatti con gli agenti del giocatore per sondare la disponibilità al trasferimento i rossonero. C'è però da fare i conti non la Lazio e non la prima volta che le strade del Diavolo e dei biancocelesti s'incrociano in questa sessione estiva di mercato. Il club di Claudio Lotito però in questo momento non può ufficializzare nuovi arrivi a causa dell'indice di liquidità. Serve una cessione.