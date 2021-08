Milan, un altro club di A blocca Mattia Zaccagni. I dettagli

Piaceva anche al Milan Mattia Zaccagni, ma il suo futuro non dovrebbe essere in rossonero. Un altro club italiano è davanti a tutti

Redazione Il Milanista

L'Hellas Verona continua a sfornare talenti. Era stato così nella passata stagione e in quella precedente, la squadra del presidente Setti si è confermata su alti livelli, con diversi giocatori sugli scudi. Uno di questi è sicuramente Mattia Zaccagni. Il centrocampista a 25 anni ha raggiunto probabilmente la sua maturità calcistica, mettendo in mostra tutto il suo talento, in questa stagione ha fatto il uso esordio in Serie A con una doppietta, e tante squadre avevano messo gli occhi su di lui. Tra queste c'era anche il Milan, che pensava al calciatore già a gennaio, ed era tornato alla carica in questa sessione estiva di mercato.

Zaccagni, un club di A è a un passo

Poteva essere lui il giocatore ideale per prendere il posto di Hakan Calhanoglu, ma Maldini e Massara hanno preferito virare su altri obiettivi, a partire da Jesus Corona e Romain Faivre, che sono attualmente i cima nella lista delle preferenze della dirigenza rossonera. Un altro club italiano però si è fatto avanti negli ultimi giorni, trovando con l'Hellas Verona 'la 'quadra'. La Lazio infatti ha messo sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro (8 milioni più 2 di bonus), con contratto da 1,2 milioni a stagione per il ragazzo. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira. Il contratto in scadenza del calciatore sta favorendo la trattativa a costi più contenuti di quanto si era parlato nei mesi scorsi.

Colpo non chiuso, può esserci un inserimento?

Tutto fatto quindi? No, perché Maurizio Sarri vorrebbe a Roma Kostic dell'Eitracht Francoforte. E ' lui il preferito del tecnico biancoceleste. Zaccagni resta l'alternativa e questo potrebbe favorire altri club, pronti ad inserirsi, a meno che il presidente Setti non abbia stretto un patto con il collega Lotito, difficile però che questa ipotesi sia veritiera in periodo caratterizzato dal mercato. Il Milan potrebbe inserirsi nelle incertezze della Lazio? Per ora l'idea Zaccagni sembra essere del tutto tramontata per il Diavolo.