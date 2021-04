Milan, Tuttosport: tre calciatori di ritorno a Milanello

Inizia a delinearsi il prossimo mercato per il Milan, tre rossoneri non verranno riscattati e rientreranno dai prestiti

Redazione Il Milanista

MILANO - Iniziano a farsi un po' più chiare alcune situazioni di mercato per il Milan. Il quotidiano sportivo Tuttosport ha fatto il punto della situazione sui prestiti dei rossoneri. Tre calciatori ancora di proprietà del club meneghino ma che giocano lontano da Milanello. Stiamo parlando di Diego Laxalt, Andrea Conti e Mattia Caldara. Che stanno finendo la loro stagione rispettivamente al Celtic di Glasgow, al Parma e all'Atalanta. Tutti e tre sono destinati a tornare alla base la prossima estate e al contrario delle indiscrezioni di qualche settimana fa non verrano riscattati. Maldini e Massara dovranno quindi lavorare per trovare una nuova soluzione per i tre calciatori, a meno che Stefano Pioli non decida di reintegrarli nel suo progetto per il prossimo anno.

Il futuro di Andrea Conti sembra già scritto

La situazione con meno dubbi era quella di Andrea Conti e il Parma. Il terzino, infatti, a gennaio ha accettato il trasferimento in gialloblù, attratto dalla possibilità di tornare a giocare da titolare. Cosa che al Milan era molto complicato, visto che per Pioli era la terza scelta, chiuso da Calabria e Dalot. Prestito con obbligo di ricatto, in caso di salvezza, fissato a 7 milioni di euro. Difficile immaginare adesso la squadra di Roberto D'Aversa ancora in Serie A, vista la situazione di classifica. L'ex Atalanta quindi tornerà a Milanello. Difficile però che resti in rossonero, si punterà ovviamente ancora su Calabria e vanno registrate anche le voci su Singo e Hysaj per la fascia destra, senza dimenticare la situazione Dalot e la presenza di PierreKalulu in rosa, anche lui terzino destro.

Le situazioni di Caldara e Laxalt

Per Caldara e Laxalt invece è più difficile fare una previsione. Il centrale nonostante sia tornato da Gasperini, allenatore con cui esplose, ormai diverse stagioni fa non è mai riuscito a convincere né ad entrare nel novero dei titolari della squadra bergamasca. Il Milan è alla ricerca di un centrale per la prossima stagione, dovrebbe finire sul mercato Caldara. Laxalt invece paga l'esonero di Lennon in Scozia, era titolare del Celtic poi con il cambio di guida tecnica sono cambiate anche le gerarchie. Maldini e Massara sono alla ricerca di un vice Theo Hernandez, si accontenteranno dell'uruguaiano?