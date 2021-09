Milan: tutto lo staff tecnico del Settore Giovanile. Abate torna in rossonero

Il Milan sul suo sito internet ha reso noto lo staff tecnico del Settore Giovanile rossonero, diviso per categorie

La stagione della Prima Squadra del Milan è già partita, con due partite di campionato già disputate. Così come anche la Primavera rossonera è scesa in campo, guidata sempre da mister Federico Giunti. Ma ci sono anche le altre squadre del Settore Giovanile e il club meneghino sul suo sito internet ha reso noto lo staff tecnico della stagione 2021/22, diviso per categorie.