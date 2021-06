Milan: tutto fatto per Tonali, cosa manca per l’ufficialità?

Il riscatto di Tonali è stato definito, il Brescia ha accettato le condizioni dei rossoneri, adesso manca solo un tassello per l'ufficialità

Sandro Tonali, dal possibile addio alla conferma in rossonero, ormai sempre più vicina. La volontà del Milan è chiara, il club lombardo ha un accordo per il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. La dirigenza rossonera ha lavorato per uno sconto, da 25 a 15 milioni. per poi scendere ulteriormente grazie all'inserimento di una contropartita tecnica nell'operazione. Un risparmio importante per le casse del club meneghino, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Maldini e Massara continuano a lavorare sul mercato, dopo aver riscattato ufficialmente Fikayo Tomori dal Chelsea. La questione Tonali resta prioritaria, ma ci sono anche gli atri prestiti da provare a confermare: Diogo Dalot e Brahim Diaz. In questo caso si va verso un nuovo prestito, ma con diritto di riscatto per entrambi e non secco, come accaduto la scorsa estate.