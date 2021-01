Milan, Tomori è a Milano. Ora visite mediche e idoneità sportiva

MILANO – Fikayo Tomori è atterrato a Milano, il nuovo acquisto del club rossonero è stato visto a Malpensa. Arrivato direttamente da Londra ora dovrà svolgere le visite mediche di rito, oltre ad ottenere l’idoneità sportiva. Passaggio fondamentale per riuscire ad aggregarlo nella gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta. L’intenzione della dirigenza rossonera è proprio questa, mettere fin da subito il giocatore a disposizione di Stefano Pioli. La situazione del reparto arretrato infatti è davvero ‘da bollino rosso’. Una nuova emergenza per il Diavolo, che contro la squadra di Gasperini dovrà fare a meno di Romagnoli, squalificato, mentre Simon Kjaer non è al meglio. Il danese infatti è uscito tra primo e secondo tempo, contro il Cagliari, a causa della lombosciatalgia. Contro i nerazzurri stringerà i denti e giocherà al fianco di Pierre Kalulu.

Milan News – Contro l’Atalanta Fikayo Tomori in panchina?

Tomori quindi potrebbe essere aggregato subito alla squadra rossonera, partendo magari dalla panchina anche se i più audaci non rinunciano a pensare ad un impiego addirittura dal primo minuto da centrale. Pioli però in conferenza stampa ha chiarito: “Tomori e un ragazzo che ha aggressività e velocità. Le mie impressioni sono positive, ma prima dovremo conoscerci meglio e avrà bisogno di tempo per inserirsi nei nostri meccanismi“. Più facile vederlo in panchina quindi, intanto però è corsa contro il tempo per riuscire a convocare l’ex Chelsea.

Tomori, contratto già depositato. Si tenta tutto per averlo già contro l’Atalanta

Il Milan ha ufficialmente siglato il nuovo acquisto. E lo ha fatto prima di fargli sostenere le visite mediche. Sul sito ufficiale della Lega Serie A, si legge infatti già il nome del centrale tra i neo acquisti ufficializzati dal club rossonero.