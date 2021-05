Milan, spunta un altro nome come vice Ibrahimovic?

Tanti i nomi fatti per il Milan e il suo attacco. Spunta però un altro calciatore per il reparto offensivo rossonero del futuro

Redazione Il Milanista

MILANO - Non una pista concreta e nemmeno una suggestione per ora. Parliamo del Milan e del suo reparto offensivo. Tanti i nomi accostati ai rossoneri in questo periodo e Mario Sconcerti ha voluto dare un consiglio, facendo una riflessione proprio su tanti attaccanti accostati al Diavolo: "Per il Milan non penso che Giroud possa essere l'alternativa a Ibrahimovic, posso pensare a Scamacca visto il fisico e le sue qualità. Penso però che forse sia meglio un calciatore diverso, uno totale come Raspadori".

Raspadori e gli altri nomi

Quindi un altro attaccante del Sassuolo, dopo proprio Scamacca. Non è assolutamente un indiscrezione. Il Milan però cerca una punta e sono tanti i nomi che sembrano essere in orbita rossonera. Il primo è proprio quello del giocatore di proprietà dei neroverdi ma che ha giocato quest'anno con il Genoa. In estate dovrebbe partite, a titolo definitivo, proprio per far giocare Raspadori, serviranno però 40 milioni. Cifra altissima come quella che la Fiorentina chiede per Dusan Vlahovic. Contratto in scadenza nel 2023 e tante squadre sulle sue tracce. Rocco Commisso lo vorrebbe blindare, fargli firmare il rinnovo contrattuale, pronto ad accontentare le sue richieste economiche. C'è però qualche dubbio sopratutto da parte del ragazzo, anche perché i viola vorrebbero inserire una clausola da oltre 60 milioni di euro.

Belotti e Giroud

Poi c'è la pista Belotti, quella che per ora sembra essere la più distante. Probabilmente perché il capitano del Torino difficilmente accetterebbe di fare panchina in rossonero, perché se Ibrahimovic sta bene gioca lui. Anche lui ha il contratto prossimo alla scadenza, il 2022, e anche in questo caso il rinnovo è davvero complicato. Potrebbe partire, Cairo ha rifiutato un'offerta da 15 milioni di euro troppo pochi, ne vorrebbe il doppio per farlo partire. Il Milan ci pensa per. Resta l'idea Giroud, occasione di mercato. Si libererà a parametro zero dal Chelsea e chiede un biennale da 4 o 5 milioni l'anno.