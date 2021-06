Milan, spunta nuovamente una squadra di Serie A per Romagnoli

Potrebbe partire nella prossima sessione estiva di mercato, il capitano del Milan. Intanto rispuntano le voci su una squadra di Serie A

Il capitano del Milan ha cambiato idea. Adesso starebbe pensando all'addio, consapevole che con Stefano Pioli parte dietro a Kjaer e Tomori, riscattato a titolo definitivo dal Chelsea. Una riserva quindi e una situazione che lo ha portato anche a perdere l'Europeo. Uscito dai radar di Mancini, il centrale ha voglia di rilanciarsi dopo una stagione tra poche luci e tante ombre. Anche per lui vale lo stesso discorso del 'tesoretto' da reinvestire poi sul mercato. Maldini e Massara valutano sui 20 milioni di euro il cartellino del calciatore. Visto anche il contratto in scadenza nel 2022 e le difficoltà per un rinnovo che sembra essere davvero difficile in questo momento.

Da Roma rilanciano l'interesse della Lazio per Alessio Romagnoli, lo riporta Il Messagero. La squadra del cuore del difensore centrale e non è un segreto. Dopo un goal in Coppa Italia contro i biancocelesti non festeggiò, finendo al centro delle critiche di qualche tifoso. Un peccato veniale a dire il vero, ma la pista di mercato che porta al club di Lotito non è una strada semplice. Tanti gli ostacoli, a partire dalle richieste di Maldini e Massara, fino al contratto. Difficile ipotizzare un accordo che superi 3,5 milioni a stagione che guadagna adesso al Milan. In ogni caso però la Lazio cerca proprio un difensore centrale per la prossima stagione.