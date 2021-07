Il Milan spinge per Kaio Jorge: potrebbe arrivare subito

Si guarda in Brasile per completare l'attacco rossonero, il mirino è da tempo puntato su Kaio Jorge del Santos.

Il mercato del Diavolo, però, non si ferma qui, anche perchè ci sono alcuni tasselli della rosa da sistemare. Sarà necessario trovare in breve tempo il giocatore di qualità che andrà a sostituire Hakan Calhanoglu, anche se l'arrivo di Brahim Diaz offre a Pioli una soluzione per poter lavorare già da subito. Sfumato Tadic, che ha rinnovato con l'Ajax, è sempre Vlasic il nome che circola in maniera più netta in orbita rossonera. Bisognerà acquistare un altro terzino, con Diogo Dalot in cima alla lista nonostante le difficoltà nella trattativa con il Manchester United, e Alvaro Odriozola come prima alternativa, con l'accordo di massima con il Real Madrid per il prestito che è già stato trovato.