Milan, solo Sandro Tonali per la gara con l’Hellas Verona

MILANO – L’emergenza e la sfortuna non abbandonano il Milan e Stefano Pioli. Tanti gli infortuni che i rossoneri hanno dovuto fronteggiare in questa stagione e domenica prossima al Bentegodi ‘la musica non cambierà’. L’unico giocatore che sembra farcela infatti è Sandro Tonali, secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, così come saranno assenti anche Ismael Bennacer, Mario Mandzukic e Hakan Calhanoglu. I quattro non dovrebbero nemmeno essere convocati, ma la notizia era nell’aria.

Il punto sugli infortunati

Zlatan Ibrahimovic è si ospite al festival di Sanremo, ma lo svedese con la Roma si è fermato nel secondo tempo. Lesione all’adduttore sinistro e ne avrà ancora per un po’, probabilmente due settimane. Hakan Calhanoglu, invece, punta la partita con il Napoli del 14 marzo. Mario Mandzukic e Ismael Bennacer invece dovrebbero riprendere a lavorare con il resto del gruppo, a Milanello, soltanto la prossima settimana. Tra i due chi sembra stare meglio è il centrocampista algerino, anche lui dovrebbe esserci per la partita con l’ex Gennaro Gattuso e la sua squadra. In ogni caso le speranze di vedere in campo almeno uno dei quattro per la gara di andata degli ottavi di Europa League, con il Manchester United, sono davvero minime.

Sospiro di sollievo per Tonali

Si era fermato a cavallo de due tempi gioco contro l’Udinese, Sandro Tonali. Con lo staff medico rossonero che era subito corso a sincerarsi delle sue condizioni. Pioli ha scelto di non rischiare e ha mandato nella mischia Meite al suo posto. Scelta saggia perché aver evitato danni maggiori, soltanto una contrattura per l’ex Brescia. Il numero otto del Milan sta meglio e a meno che non arrivano brutte sorprese nei prossimi giorni dovrebbe essere convocato per la gara di Verona e addirittura partire dal primo minuto. Scelta non scontata, visto il momento meglio evitare di forzare.