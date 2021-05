Milan, sogno europeo spezzato per Piatek: fuori quattro mesi

Una bruttissima notizia per l'ex Milan, Kris Piatek. L'attaccante polacco si è infortunato gravemente e salterà il prossimo Europeo

MILANO - Tra i tre e i quattro mesi di stop. Diagnosi pesantissima per l'ex attaccante del Milan , e del Genoa, Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco, attualmente all' Herta Berlino mercoledì scorso si è infortunato nella gara con lo Schalke 04 (partita poi vinta vinta dalla squadra della capitale tedesca). La punta però ha riportato la frattura della caviglia e dovrà sostenere un conseguente lungo iter riabilitativo per poter alla fine tornare in campo. L'infortunio è stato confermato anche dal r esponsabile medico della nazionale polacca, Jacek Jaroszewski . Krzysztof Piatek salterà quindi il prossimo Europeo di calcio, che partirà l' 11 giugno e la sua stagione si è di fatto conclusa, nel peggiore dei modi possibili.

Le ultime 36 ore sono state difficili per me. L'infortunio mi elimina da Euro2020 che stavo sognando così tanto. Tuttavia, credo che nel calcio, come nella vita, nulla accade senza una ragione. So che Dio deve avere un piano per me. Il mio recupero inizia oggi ed è l'unica cosa su cui devo concentrarmi. Sono pronto. Farò di tutto per tornare più forte che mai. Grazie per tutte le parole di sostegno, significa molto per me. Tengo le dita incrociate per i miei compagni di squadra dell'Herta Berlino e della Nazionale polacca. Rimango positivo. Giorni migliori sono sulla mia strada. A presto!