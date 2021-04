Milan-Sassuolo, Saelemaekers: ‘Sfortunati, ci è mancato il secondo goal’

Il calciatore del Milan ha parlato nel post partita della gara persa contro il Sassuolo. Ecco che cosa ha detto

MILANO - Dopo la sconfitta contro il Sassuolo Alexis Saelemaekers ha parlato ia ai microfoni di Sky Sport, che di Milan Tv. Parlando dell'obiettivo Champions League e la relativa corsa al quarto posto, ma non solo. Anche il prossimo impegno di campionato con la Lazio è tra i temi toccati dall'esterno, così come l'assenza di Zlatan Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto il belga.

"Oggi siamo stati sfortunati, perché ci è mancato il secondo goal. Abbiamo lavorato tanto per 75 minuti provando a vincere la partita, ma nel finale non siamo stati lucidi e poi ripeto, siamo stati sfortunati. Adesso dobbiamo concentrarci sul lavoro in vista delle prossime gare, che sono importantissime. Contro la Lazio vogliamo dimostrare i essere una squadra forte. ci proveremo sia con loro con con tutte le altre rivali, dobbiamo giocare come all'andata, sperando nei tre punti".