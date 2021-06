Il Milan continua a lavorare per il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia, ecco le ultime notizie sulla vicenda

Redazione Il Milanista

Il campionato si è ormai chiuso e la stagione rossonera 2020/2021 è alle spalle. Cominciata con l'obiettivo di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, la banda guidata da Stefano Pioli è riuscita all'ultima giornata nel suo intento. Fondamentali nel raggiungimento di questo traguardo sono stati i colpi fatti segnare sul mercato dalla dirigenza rossonera. Tra questi ritroviamo anche alcuni prestiti, rivelatisi poi decisivi. Pensiamo su tutti i casi di Diogo Dalot, Brahim Diaz e Sandro Tonali. I primi due erano in prestito secco, mentre per il centrocampista c'è già un accordo in essere con il Brescia, che Maldini e Massara vorrebbero rivedere

Tonali e un riscatto che va rivisto

Il nome più in voga in questo periodo resta quello di Sandro Tonali. Di lui si è parlato infatti di un possibile addio. Ci sarebbe infatti la volontà del Milan, hanno riportato alcune testate, di non riscattare il classe 2000 dal Brescia. Con il club lombardo si ha un accordo per il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Una cifra alta certo, considerando anche che ce ne sono altri 28 da spendere per il riscatto di Fikayo Tomori.

Cifre diverse dopo un anno: cosa mette sul piatto il Milan

L'intenzione di Maldini e Massara è quella quindi di rivedere al ribasso le cifre pattuite un anno fa con il Brescia. Secondo quello che riporta Tuttosport, domani Cellino tornerà in Italia, pre ascoltare il Milan e trovare una soluzione. Di certo il presidente delle Rondinelle non è poi così convinto di accettare la proposta rossonera 10 milioni per il cartellino, cifra molto più bassa rispetto a quanto sottoscritto, che era di 25 milioni: 15 di parte fissa più 10 di bonus legati alla qualificazione in Champions League. Si continuerà a trattare quindi.