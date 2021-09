Milan, San Siro pronto ad accogliere i tifosi rossoneri per il Venezia

Tornerà subito in campo il Milan di Stefano Pioli e San Siro è pronto a tingersi nuovamente di rossonero. Ecco tutte le info per i biglietti

Sta per tornare in campo il Milan, solo 24 ore è andrà in scena il primo turno infrasettimanale di campionato per i rossoneri, che affronteranno il Venezia di Zanetti. Tornerà tra le mura amiche di San Siro il Diavolo, dopo il pareggio di Torino contro la Juventus di Max Allegri. I tifosi del club meneghino quindi potranno tornare sugli spalti del Meazza, ovviamente sempre nel rispetto delle norme anti Covid. Ecco tutte le informazioni per tornare alla stadio.