Milan, rinnovo di Calhanoglu: il punto sul turco e i rossoneri

Non è ancora stata messa la parola fine alla vicenda del rinnovo di Calhanoglu e senza Champions potrebbe essere ancora più difficile

MILANO - Non è ancora arrivato il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Il numero dieci rossonero e il club meneghino non hanno trovato l'accordo e il tempo stringe l'accordo con il Diavolo scadrà in estate, altre squadre sono alla finestra, e le prestazione del giocatore sono sottotono. Una situazione non semplice sulla quale Maldini e Massara stanno lavorando da tempo, alla ricerca della quadratura del cerchio con l'agente del turco, Gordon Stipic. L'offerta presentata dalla dirigenza non è stata accettata e la situazione è ormai in stallo e da un po' di tempo, che infatti non arrivano novità che possano indurre all'ottimismo.

Le intenzioni di Paolo Maldini e Frederic Massara

Maldini e Massara non hanno intenzione di rivedere l'ultima offerta fatta e senza la Champions la situazione potrebbe anche precipitare. Secondo sempre la stessa fonte, infatti, i dirigenti potrebbero anche decidere di far saltare tutto se il giocatore non accetterà le loro condizioni. Un punto di non ritorno, che non è stato ancora raggiunto, questa va precisato, ma il quarto posto a questo punto diventa fondamentale. Senza dimenticare che il calciatore potrebbe decidere lasciare il Milan. Spinto dalla voglia di giocare in Champions League.

Gli spifferi sul futuro

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta quindi un'incognita e a questo punto è lecito aspettarsi di tutto, anche un eventuale addio in estate. Il Milan inoltre starebbe lavorando anche sui possibili sostituti del suo attuale numero dieci, ad iniziare da Rodrigo De Paul dell'Udinese. Anche se per l'argentino non mancano gli ostacoli, a partire dal costo del cartellino, almeno 40 milioni di euro, oltre al fatto che l'ex Valencia starebbe per cambiare procuratore, da Jimenez a Mino Raiola. Che con il super-procuratore si sia parlato anche del capitano della società friulana?