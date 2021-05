News Milan, mercato: non solo Donnarumma, due trattative con Raiola!

1 di 2

Asse caldo con Raiola

Due trattative di mercato avviate con Raiola.

MILANO - Non c'è ombra di dubbio sul fatto che la questione Donnarumma sia la più calda in casa Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. Dal suo futuro passeranno molte delle scelte di mercato dei rossoneri. E molto quindi passerà dall'asse con Mino Raiola, con il quale il Milan è sempre in contatto. E non solo per Gigio. Ma andiamo con ordine.

Donnarumma-Milan, le ultime news

Il caso Donnarumma rimane aperto e in queste ore sono arrivate nuove indiscrezioni su cosa stia succedendo in merito. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il rinnovo del portierone classe '99 rimane ancora la priorità del Milan, anche se la dirigenza avrebbe ora fissato una data limite oltre la quale non aspetterà più. La deadline sarebbe stata fissata al 23 maggio, cioè la data dell'ultima giornata di campionato. Se la firma di Gigio non dovesse arrivare entro quel giorno, il Milan non attenderà più e andrà a stringere definitivamente per Mike Maignan, portiere del Lille che Maldini avrebbe già bloccato.

Altre notizie sulla questione Donnarumma le ha rilanciate anche Tuttosport, secondo cui Mino Raiola, oltre che con il Milan, starebbe continuando a parlare anche con la Juventus. La sensazione è che sarà determinante la posizione finale di classifica dei rossoneri: senza Champions League sarà addio, altrimenti qualche speranza di trattenere Donnarumma ci sarà. Come accennato poco fa però, non ci sarebbe solo Gigio al centro dei discorsi tra Raiola e il Milan. Anzi, le due parti avrebbero aperto una trattativa anche per un altro big <<<