Milan, rinnovo Calhanoglu: ecco il punto della situazione

Il numero dieci del Milan non ha ancora rinnovato con la società meneghina, tra domanda e offerta balla un milione

Su Calhanoglu resta però vivo l'interesse di altre squadre, come la Juventus, per ora alla finestra che osserva l'evolversi della situazione. Poi c'è anche l'offerta arrivata dal Qatar. Offerta ricchissima, dall'AlDuhail, da 8 milioni di euro alla firma e di 8 milioni di euro per tre anni per un totale di 32 milioni di euro. Il turco ci sta pensando, consapevole che un'offerta dal calcio di quelle zone non è il massimo ma ci sta pensando. E la prossima settimana l'agente incontrerà i dirigenti della squadra qatariota e capirà gli sviluppi, come aveva riportato Sky Sport negli scorsi giorni.