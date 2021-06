Milan, rinnovo Calabria: incontro con gli agenti del terzino

Il Milan continua a lavorare anche sui rinnovi di contratto, uno dei prossimi calciatori in scadenza è Davide Calabria

Il mercato, tra acquisti e cessioni. Ma in casa Milan non vengono persi d'occhio anche le questioni contrattuali. Hakan Calhanoglu deve dare una risposta ai rossoneri, che aspettano, ma non c'è solo il turco. Anche altri calciatori hanno gli accordi vicino alla scadenza, nel 2022 . Stiamo parlando di Franck Kessie, Davide Calabria e Alessio Romagnoli. Situazione che Maldini e Massara stanno studiano e a cui metteranno mano presto. Sul Presidente i discorsi sono pochi, perché il club meneghino non ha alcuna intenzione di perderlo e a breve saranno gettate le basi del nuovo possibile accordo. Servirà però uno sforzo importante.

Sky Sport, invece, ha fatto il punto della situazione su Davide Calabria. Il terzino rossonero si è preso una maglia da titolare, maglia che non ha più lasciato. Secondo l'emittente satellitare in settimana è stato fissato un nuovo incontro con gli agenti del ragazzo per provare ad arrivare ad un accordo sul rinnovo. Così come per Franck Kessie quindi il club meneghino non ha voglia di perdere il calciatore e non trascinare la questione per le lunghe. Evitare quindi un Donnarumma-bis. E proprio per questo si lavorerà, anche, in estate.