Milan-Real Madrid: Pobega in panchina, Leao no. La probabile formazione

Torna di nuovo in campo il Milan che in amichevole questa sera affronterà il Real Madrid, dopo la gara con il Valencia

Torna in campo il Milan si Stefano Pioli. Dopo l'amichevole con il Valencia, nuovo test tutto spagnolo. Partita romantica dato l'avversario è il Real Madrid e non si può non pensare al recente passato, con le sfida tra rossoneri e blancos in Champions League. E chissà che le due squadre non tornino ad affrontarsi nella prossima stagione proprio in Europa. Prima dei sorteggi della fase a gironi, in programma il prossimo 26 agosto , c'è però l'amichevole da giocare. Stefano Pioli ha ancora gli uomini contati soprattutto a centrocampo. Kessie è reduce dalle Olimpiadi con la sua Cost D'Avorio, mentre Bennacer è appena guarito dal Covid-19. Entrambi assenti.

Riproporrà il 4-2-3-1 Stefano Pioli questa sera, il suo modulo. Ma non si può escludere il passaggio al 4-4-2, come accaduto nei secondi tempi delle partite contro il Nizza e il Valencia. Continua quindi a puntare anche su una diversa soluzione tattica il tecnico rossonero, in vista della prossima stagione. Maignan partirà titolare tra i pali. Calabria torna sulla fascia destra dal primo minuto, Conti non è stato convocato. Tomori e Romagnoli comporranno la coppia centrale, con Kjaer pronto ad entrare nella seconda frazione di gioco, non è ancora la massimo della condizione il danese. A sinistra classica staffetta Theo Hernandez,Ballo-Touré. Centrocampo con Tonali e Krunic, Pobega si accomoderà in panchina. Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, comporranno la linea dei trequartisti. Anche Rebic, come Kjaer, troverà spazio nella seconda frazione di gioco, per questioni fisiche. Giroud invece sembra destinato a fare finalmente il suo esordio dal primo minuto con il Milan.