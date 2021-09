Milan, quando torna Ibrahimovic? Il punto sullo svedese

E' ancora fermo ai box Zlatan Ibrahimovic, ecco quando dovrebbe tornare in campo l'attaccante svedese del Milan

Redazione Il Milanista

Si è perso l'esordio del Milan in Champions League Zlatan Ibrahimovic, contro il Liverpool ad Anfield. E ha issato bandiera bianca anche nel secondo turno della fase a gironi, contro l'Atletico Madrid a San Siro. Inoltre non è potuto andare a caccia di record, quello del marcatore più longevo nella competizione europea più importante per club. L'infiammazione al tendine d'Achille, rimediata alla terza giornata di campionato con la Lazio, continua a tenerlo lontano dal campo di gioco e non ci sarà nemmeno domenica prossima a Bergamo, con l'Atalanta di Gasperini. Salterà un nuovo scontro diretto, dopo quello con la Juventus.

L'obiettivo resta la Champions

Nella sua testa però c'è un obiettivo ben preciso, secondo quanto riporta Tuttosport. Il prossimo 19 ottobre, dopo la nuova sosta per le nazionali e la ripartenza del campionato contro l'Hellas Verona tre giorni prima, il Milan scenderà in campo a Oporto, contro la squadra di Sergio Conceciçao: la terza giornata di Champions League. Zlatan lavora per esserci contro di Dragones: farsi trovare pronto per il Porto. Ed è pre questo che salterà gli impegni con la sua Svezia, nonostante la chiamata della nazionale gialloblù.

La convocazione della Svezia

Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, Lo avrebbe voluto a disposizione per le partite di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Il club meneghino però ha fatto sapere che si tratta di una pre-convocazione, non è obbligato Zlatan, ma l'ultima parola sulla vicenda, che non è piaciuta al Diavolo, sarà la sua. Ibra è continuo il suo lavoro a Milanello per recuperare il prima possibile, dopo aver superato anche l'intervento chirurgico di quest'estate. Rientrerà solo quando sarà al massimo, ha già spiegato che non chiederà nuovi sforzi al suo fisico, con il rischio di ricadute o di nuovi stop.