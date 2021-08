Milan, preso un gioiello dal Parma per la Primavera rossonera

Piazza un altro colpo di mercato il Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara, i rossoneri rinforzano la Primavera con un gioiello del Parma

Se ne era parlato nelle scorse settimane, il Milan aveva messo gli occhi su Chaka Traore del Parma. Trattativa di mercato che non è mai tramontata, ma l'attenzione era tutta per il mediano e il prossimo trequartista rossonero e i tanti nomi accostati al Diavolo fin dall'inizio della sessione estiva di mercato. Alla fine in mezzo al campo la squadra di Stefano Pioli sarà rinforzata con l'acquisto di Tiemoue Bakayoko dal Chelsea. Prestito biennale per il francese, con la possibilità di obbligo al raggiungimento di determinate condizioni concordate con il club inglese. Il centrocampista ha già svolto le visite mediche, domani invece arriverà la firma sul contratto che lo legherà alla società meneghina.

Ma domani non sarà soltanto il giorno di Bakayoko. Sì perché domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Milan anche Chaka Traore, come riportato da Tuttosport e ParmaToday. Trovato l'accordo con la società del presidente Kyle Krause, il giovane classe 2004 non sarà però un rinforzo per la prima squadra di Stefano Pioli. Troppo giovane, diamante ancora grezzo, che metterà il suo talento al servizio della Primavera di mister Federico Giunti. Con la possibilità di affacciarsi tra i grandi ovviamente, il Diavolo però non ha voglia di bruciare il ragazzo e dargli tutto il tempo che serve per farlo maturare.