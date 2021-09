Milan, Pioli ha scelto: ecco la lista UEFA dei rossoneri

Stefano Pioli ha fatto le sue scelte, e di conseguenza anche dei tagli, ecco i venticinque giocatori presenti nella lista UEFA del Milan

Tempo di scelte, e di tagli. Entro la mezzanotte di oggi il Milan dovrà presentare la lista UEFA dei calciatori che prenderanno parte alla prossima Champions League. Venticinque giocatori scelti in base a un criterio: Ci sono quelli cresciti nel vivaio del club, quelli cresciuti in una società italiana, i giovani under 21 e poi gli stranieri. Il tecnico rossonero rispetto al campionato ha dovuto fare delle scelte, perché per la Serie A sono i 28 i calciatori su cui il tecnico può contare.