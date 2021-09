Milan, Pietro Pellegri: il duro lavoro darà i suoi frutti?

Arrivato nell'ultima sessione estiva di mercato, il nuovo attaccante del Milan continua a lavorare con un obiettivo ben preciso

Arrivata come un fulmine a ciel sereno la positività di Olivier Giroud al Covid ha cambiato i piani del Milan e di Stefano Pioli in vista della ripartenza del campionato. La punta non è stata convocata dalla sua Francia per la pausa nazionali a prescindere dal Coronavirus, è rimasto a Milanello e la paura più grande era legata alla possibilità di altri contagi, anche se il club meneghino ha assicurato che il calciatore non ha avuto contatti diretti con i suoi compagni di squadra, dopo la gara con il Cagliari, ed è stato messo subito in quarantena. Se Giroud dovrà per forza di cosa fermarsi fino al prossimo tampone negativo, e dovrà anche lavorare per ritrovare la migliore condizione fisica, la buona notizia in casa Milan è il ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic.