Milan per il rinnovo Kjaer è questione di anni, non di soldi. Accordo vicino

Le ultime notizie sul rinnovo di Simon Kjaer con il Milan inducono all'ottimismo. L'accordo sembra essere vicino. Ecco i dettagli

Un Europeo da protagonista per Simon Kjaer. Eppure Euro2020 non era iniziato nel migliore dei modi per gli scandinavi, visto quello che è successo a Christian Eriksen durante la gara di debutto contro la Finlandia. Superato lo shock iniziale, e la tanta paura, la nazionale biancorossa però ha ingranato. Riuscendo ad arrivare tra le prime quattro d'Europa. L'Europeo del centrale però non è una novità, né tanto meno il calciatore può essere considerato una sorpresa. Se così fosse questo potrebbe essere definito senza troppi giri di parole come un insulto alla sua stagione. Protagonista con il Milan di Stefano Pioli, uno degli alfieri della squadra rossonera che ha centrato la qualificazione in Champions League.