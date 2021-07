Milan, parla l’ex: “Giroud può sostenere da solo l’attacco”

Massimo Agostini, ex attaccate milanista ha commentato l'acquisto della punta francese da parte dei rossoneri ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Redazione Il Milanista

L'arrivo di Oliver Giroud a Milano sta facendo parlare tutti. La punta francese dovrebbe sbarcare in settimana in Italia per sostenere le visite mediche di routine, solo dopo potrà, finalmente, aggregarsi al resto del gruppo di Stefano Pioli.

Il suo atterraggio tardivo ha accresciuto la tensione e le aspettative sull'attaccante, che, nonostante l'età che avanza, promette grandi prestazioni. Ad oggi, gli occhi di tutti sono centrati su di lui, in tantissimi vogliono capire che impatto potrà avere sui diavoli; la curiosità è tanta che alcuni commentatori ed ex-giocatori si sono lanciati anche nell'analisi del colpo di mercato e in azzardati pronostici per la prossima stagione.

Che potrà fare Giroud?

Massimo Agostini, ex attaccate milanista, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare delle qualità del francese ma anche del suo ruolo nella squadra di Pioli: "E' un giocatore che fisicamente può sostenere anche da solo l'attacco. Ma può anche essere utilizzato al fianco di Ibra che ora rifinisce di più, non è statico in area. Sono due giocatori complementari anche se tutti e due hanno una certa età e non so se verranno impiegati spesso contemporaneamente".

Sul suo contributo in attacco: "Pioli comunque già molto gli uomini e in più gli impegni nel corso della stagione saranno tanti. Di sicuro, se Giroud tiene fisicamente è un bel giocatore, in area di rigore lavora molto. Non ha fatto tanti gol ma in area ti fa lo scambio, fa salire la squadra ed è cattivo. Si vede che uno che vuol far gol. Può essere una alternativa importante ed è anche un campione del mondo".

L'impiego in Europa: "Ha esperienza a quei livelli, ha vinto la Champions e può tenere bene quei tipi di competizione. Magari non può garantire 20 gol però in una stagione lunga, ripeto, è un inserimento importante".