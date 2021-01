Milan, ottimismo anche per Tonali in vista del Bologna

MILANO – Filtra ottimismo da Milanello. Il Milan deve archiviare il prima possibile il derby di Coppa Italia, perso nei minuti di recupero. Si tratta della seconda sconfitta di fila negli ultimi due impegni dei rossoneri, in questa stagione. Prima il tre a zero senza appello contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, poi il due a uno nella stracittadina. Stefano Pioli però deve fare i conti con un’altra possibile assenza forzata, quella di Simon Kjaer. Al suo posto è entrato Fikayo Tomori, l’inglese ha fatto il suo esordio in maglia rossonera e viaggia verso anche la prima in assoluto in serie A.

Ci sono però anche buone notizie per Stefano Pioli e il Milan. Avevamo già riportato dei recuperi di Mario Mandzukic e Ismael Bennacer, non convocati per il derby di Coppa Italia, che continuano ad allenarsi con il resto della squadra nel centro sportivo rossonero.

A loro due si aggiunge anche Sandro Tonali, come riportato da Tuttosport. Anche l’ex Brescia non ha preso parte al derby di Coppa Italia e al suo posto Meite non ha brillato, anzi. In vista della gara di sabato prossimo contro il Bologna, Stefano Pioli dovrebbe riavere a disposizione tutti e tre giocatori i giocatori. Anche se dovrebbero partire dalla panchina. C’è anche qualche flebile speranza per Hakan Calhanoglu. Il Milan infatti continua a monitorare costantemente la situazione del suo numero dieci, fermato nelle scorse settimane dalla positività al Covid-19.

Stefano Pioli spera di riavere il suo centrocampista a disposizione, assenza che il club meneghino ha pagato a carissimo prezzo, sia contro l’Atalanta in campionato, che con l’Inter in Coppa Italia. Il tecnico rossonero per la gara con il Bologna non potrà contare nemmeno su Brahim Diaz, uscito acciaccato dalla stracittadina. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<