Milan, Olivier Giroud almeno in panchina per il Venezia?

Ha saltato la gara con la Juventus, Olivier Giroud sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione di Stefano Pioli

Redazione Il Milanista

E' subito tempo di campionato. Alle 18:30 prenderà il via primo turno infrasettimanale della Serie A, la squadra rossonera tornerà in campo domani dopo il posticipo di domenica contro la Juventus. Prossimo avversario del Diavolo sarà il Venezia di Zanetti, ospite a San Siro. Tanti gli infortuni per il club meneghino, lo abbiamo già riportato. Stefano Pioli dovrà rinunciare a ben sei calciatori, che non saranno della partita. C'è chi sarà chiamato a afre gli straordinari, come Ante Rebic. Il croato dalla partita contro la Lazio, nel 3° turno di campionato, che viene schierato titolare in attacco. Sarà così anche contro gli arancioneroverdi.

Giroud torna a correre, ma in attacco le scelte sono fatte

Rebic di nuovo dal 1', pochissimi i dubbi in questo caso. Pellegri potrebbe scendere in campo magari a gara in corso, Zlatan Ibrahimovic non ci sarà, poco ma scuro. Mentre invece Olivier Giroud, dopo aver saltato la Juventus è al lavoro per farsi trovare pronto. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, ha ripreso a correre. Una buona notizia ma per sciogliere i dubbi sulla sua convocazione o meno si aspetta la rifinitura. L'intenzione del francese è quella di andare in panchina contro il Venezia. L'ex Chelsea è una pedina importante per i rossoneri, ma il Diavolo ha in agenda tantissimi impegni.

Ibra e Giroud, 'vedono' l'Atletico Madrid

Dopo il turno infrasettimanale, infatti il club meneghino è atteso al nuovo turno di campionato, sabato prossimo, e poi alla seconda partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. Questa infatti è la gara che punta Giroud, così come Zlatan Ibrahimovic. Entrambi infatti non hanno intenzione di forzare il recupero per evitare nuovi infortuni o ricadute. Gestione delle forze, l'imperativo dalle parti di Milanello vista la situazione attuale legata all'infermeria. Il francese quindi non sarà titolare domani, spera almeno nella panchina.