Milan, novità Bakayoko. Adesso il prestito è più vicino

Arrivano novità di mercato su Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Chelsea che piace al Milan. Ecco le ultime notizie

Redazione Il Milanista

Sono giornate molto calde per il mercato del Milan, dato che manca sempre meno alla fine della sessione estiva. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno varie trattative avviate e vorrebbero completare il mosaico nel più breve tempo possibile, ma serviranno ancora degli innesti importanti. Stefano Pioli vorrebbe avere la rosa completa già per la prima giornata di campionato. E il tecnico dovrebbe accontentato, almeno in parte. S perché il Milan è sempre più vicino ad Alessandro Florenzi, si attende l'ok di Elliott e poi il giocatore partirà per Milano, in programma visite mediche di rito e poi la firma sul contratto. L'affare con la Roma è stato ormai definito.

Le ultime notizie su Bakayoko

Se la fascia destra sembra sia ormai prossima ad essere rinforzata, anche se va fatta attenzione sulla situazione legata a Samu Castillejo, a centrocampo invece i rossoneri sono ancora al lavoro. Doveva essere Adli il rinforzo scelto dal Diavolo, ma potrebbe non essere così. Nicolò Schira sul suo profilo Twitter ha riportato le ultime notizie sul futuro di Tiemoue Bakayoko, il preferito di Maldini e Massara in mezzo al campo. Secondo l'esperto di calciomercato infatti, il mediano francese ha prorogato fino al 2023 il suo contratto con il Chelsea. I blues hanno scelto questa strada viste le difficoltà incontrate nel cedere il calciatore a titolo definitivo e il mediano in questa sessione estiva di mercato dovrebbe partire ancora una volta in prestito.

Il Milan e le altre

I Blues hanno ricevuto 4 offerte per Bakayoko. Rennes, Besikstas e Lione sono pronte ad accoglierlo, ma la priorità del francese era e resta il Milan, l'altra squadra che ha formulato un'offerta per l'ex Napoli. Con il rinnovo e la scelta del prestito i rossoneri sono quindi in prima fila, servirà ovviamente un'intesa con gli inglesi, ma la situazione è cambiata drasticamente rispetto a qualche settimana fa, quando la richiesta era 20 milioni euro per il cartellino del giocatore.