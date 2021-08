Mercato Milan | Maldini scatenato, presentata nuova offerta: è quella giusta

Quando mancano ormai pochi giorni all’esordio nel nuovo campionato di serie A contro la Sampdoria, il Milan sta accelerando per quel che riguarda alcune trattative in entrata. La rosa a disposizione di Pioli è forte, ma ha bisogno di alcuni rinforzi mirati per puntare in alto sia in Italia che in Europa. Si è già parlato spesso di Alessandro Florenzi come terzino destro, ormai ad un passo.