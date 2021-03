Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: Maldini può pagare la clausola!

MILANO – Paolo Maldini vuole proseguire nel percorso di crescita del Milan. E vuole continuare con la sua politica di calciomercato che finora ha portato risultati straordinari in breve tempo. Quindi solo obiettivi di qualità e un giusto mix tra qualche grande giocatore esperto e molti talenti dal futuro radioso. Tra i giovani gioielli che potrebbero sbarcare a Milano la prossima estate ci sarebbe anche un nome nuovo. Parliamo di Paul Mukairu, attaccante esterno classe 2000 che sta brillando all’Anderlecht. Come rivelato da calciomercato.it, il talento del 21enne non è passato inosservato. La Roma avrebbe già tentato un affondo da 4,5 milioni di euro con l’Antalyaspor (club proprietario del cartellino del ragazzo) che è stato rispedito al mittente. Ora PSV, Bayer Leverkusen e Milan sarebbero pronti a inserirsi. I turchi vorrebbero incassare l’intera somma della clausola rescissoria che ammonta a 6 milioni di euro. Un esborso assolutamente sostenibile, soprattutto per uno dei talenti più interessanti del calcio mondiale. Occhio dunque a questo possibile colpo a sorpresa. Ma la priorità principale del Milan per il prossimo calciomercato estivo è un grande centravanti e Maldini avrebbe già pronta una lista di nomi davvero importanti: ecco chi potrebbe arrivare in attacco! <<<