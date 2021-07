L’ex Milan Niang torna in Serie A: accordo a un passo con il Venezia

È pronto a ritornare in Serie A Mbaye Niang, l'accordo con il Venezia è sempre più vicino, mancano gli ultimi dettagli.

Redazione Il Milanista

Dopo 19 lunghissimi anni il Venezia è riuscito a ritrovare la Serie A. La squadra allenata da mister Paolo Zanetti è tornata nella massima serie dopo un inseguimento durato per molti anni. I lagunari hanno superato il Cittadella nella finale dei playoff, dopo un ottimo campionato concluso al quinto posto, alle spalle di Empoli, Salernitana, Monza e Lecce. Un traguardo incredibile, cercato e voluto dal Venezia, che ora è pronto a misurarsi con la Serie A. Per farlo, però, sarà necessario intervenire sul mercato, per portare esperienza e qualità ad una rosa che deve essere pronta al grande salto.

Obiettivo Niang

Il direttore sportivo Mattia Collauto è al lavoro per regalare a Paolo Zanetti alcuni colpi importanti, e va in tal senso la scelta di puntare forte su Mbaye Niang. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb il Venezia ha presentato la sua offerta sia al Rennes, che vuole liberarsene, che al giocatore. È attesa una risposta nelle prossime ore, l'attaccante sta riflettendo sul progetto del Venezia e darà al più presto una risposta all'offerta ricevuta. Sarebbe un grande colpo per il club neo promosso, ma anche per il senegalese potrebbe essere l'occasione per rilanciarsi, forse l'ultima. Niang viene da numerose stagioni in chiaroscuro, ma è un classe 1994 e ha tutte le carte in regola per rifarsi e arrivare ad alti livelli.

Per lui sarebbe un ritorno in Serie A, dopo le esperienze al Torino, al Genoa e soprattutto al Milan, la prima squadra che ha creduto in lui. I rossoneri hanno portato Niang in Serie A nel 2012 dal Caen, a soli 18 anni, per poi essere ceduto al Torino nell'estate del 2017. Nel mezzo tanti prestiti e poche prestazioni convincenti, con un totale di 79 presenze e 12 gol con la maglia del Diavolo. Ora per lui l'occasione per riprendersi quello che ha lasciato per strada e provare a salvare il Venezia. Paolo Zanetti lo aspetta a braccia aperte.