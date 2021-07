Quanti nomi per la trequarti: Maldini continua il casting dei fantasisti

Continuano le ricerche del trequartista per il Milan, Paolo Maldini è al lavoro per trovare il profilo migliore.

Redazione Il Milanista

Continua la ricerca al trequartista da parte di Maldini e Massara. Nonostante il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid, a cui è stata affidata anche la maglia numero 10 che era di Calhanoglu, l'obiettivo è quello di portare almeno un altro fantasista agli ordini di Stefano Pioli. Non può bastare infatti il solo fantasista spagnolo, serve almeno un altro giocatore di qualità da far giocare tra le linee. A tal proposito la dirigenza rossonera sta seguendo una lunga lista di giocatori che potrebbero fare al caso del Diavolo, pur se non c'è ancora nessuna trattativa ben avviata.

I nomi in ballo

Secondo quanto riportato da Tuttosport sono numerosi i nomi sul taccuino del club di via Aldo Rossi. I preferiti continuano ad essere Ilicic, Vlasic e Ziyech, ma sono sotto osservazione anche Sabitzer, Isco, Brandt, James Rodriguez e Coutinho. Per quanto riguarda lo sloveno dell'Atalanta si tratterebbe della trattativa più semplice. Il giocatore apprezza il progetto Milan e vestirebbe volentieri la maglia rossonera, e i costi della trattativa non sono eccessivi data la richiesta di 5/6 milioni degli orobici. Il Milan però tentenna, vorrebbe spendere di meno vista l'età del calciatore. Vlasic resta l'obiettivo numero uno, ma il CSKA Mosca non si è ancora smosso dalla richiesta di cessione definitiva a 30 milioni di euro. Il Milan spinge per un prestito oneroso con diritto o al massimo obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di circa 25 milioni.

Più indietro Ziyech, che è sicuramente in uscita dal Chelsea ma i costi dell'operazione rallentano la trattativa. Tra lo stipendio del calciatore e il prezzo di quasi 40 milioni richiesto dai Blues il Milan ha pochissimo margine d'azione. Potrebbe aprirsi uno spiraglio a fine mercato, qualora i campioni d'Europa non dovessero riuscire a piazzare il marocchino. Per gli altri nomi si tratta di trattative molto difficili, prezzi alti e soprattutto non prime scelte per quanto richiesto da Stefano Pioli.