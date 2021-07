Milan-Modena, le formazioni ufficiali della seconda amichevole stagionale

Seconda amichevole stagionale per il Milan, che a Milanello affronterà il Modena dopo aver superato il Pro Sesto.

Continua l'avvicinamento del Milan al prossimo campionato di Serie A. La squadra rossonera sarà in campo alle 17 a Milanello contro il Modena per la seconda amichevole stagionale. Rossoneri di nuovo in campo dopo la prima uscita della scorsa settimana, in cui i ragazzi di mister Pioli hanno superato con un netto 6-0 il Pro Sesto. Mancheranno ancora i Nazionali, dato che stanno ultimando le vacanze i reduci dagli Europei Ante Rebic, Simon Kjaer, Mike Maignan e Olivier Giroud. Assenti anche Franck Kessie e Pierre Kalulu, impegnati alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oltre ai lungodegenti, ma in fase di recupero, Zlatan Ibrahimovic e Davide Calabria.

Scelte quindi praticamente obbligate per mister Pioli, che dovrà contare anche su molti giovani della primavera in rampa di lancio. Almeno per la prima metà di gara confermato in porta Ciprian Tatarusanu, con Tomori e Romagnoli a fargli da schermo. Sulle fasce ci sarà nuovamente Gabbia a destra, mentre a sinistra non si discute Theo Hernandez. Cerniera di centrocampo composta da Bennacer, autore del primo gol stagionale la scorsa settimana, e Sandro Tonali, in cerca della migliore condizione. Nel trio di trequartisti c'è il rientro dal primo minuto di Saelemaekers, oltre al secondo esordio del nuovo numero 10 rossonero Brahim Diaz. A sinistra ci sarà ancora il jolly Rade Krunic, mentre in avanti altra chance a disposizione di Rafael Leao.