Bakayoko sempre in lista, ma la trattativa è complicata

Il Milan continua a seguire Bakayoko per il centrocampo, ma la trattativa per il ritorno del francese è molto complicata.

Il mercato del Milan continua senza sosta, l'obiettivo è completare al più presto la rosa di Stefano Pioli e renderla competitiva in vista del prossimo anno. Fin qui la sessione estiva di calciomercato ha portato a Milano giocatori importanti, che porteranno sicuramente esperienza internazionale al Milan. L'arrivo soprattutto di Giroud è una grande notizia per il club di via Aldo Rossi , che potrà contare su un'alternativa di altissimo livello ed esperienza internazionale da alternare o affiancare ad Ibrahimovic .

Ci sono ancora alcuni acquisti necessari per rendere la rosa all'altezza della Champions League, su tutti l'acquisto di un terzino destro e di un trequartista. Per la destra l'obiettivo è il ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United, mentre per la trequarti sono numerosi i profili seguiti dalla dirigenza. Nikola Vlasic è il primo nome della lista, ma nelle ultime ore ha preso quota nuovamente il profilo di Josip Ilicic. Sistemati questi due tasselli Maldini e Massara proverà a portare a Milano una terza punta giovane e un centrocampista. Il Milan, infatti, a metà campionato dovrà rinunciare sia a Kessie che a Bennacer per via della Coppa D'Africa.

Riscattato Tonali, e con Krunic come jolly, mister Pioli e lo staff tecnico stanno valutando attentamente la posizione di Tommaso Pobega. Il centrocampista ex Spezia vorrebbe conquistarsi la conferma in rossonero, e sta impressionando in questa prima parte di preparazione estiva. Ciò nonostante la dirigenza continua a seguire Tiemouè Bakayoko, che è ritornato al Chelsea dopo il prestito della scorsa stagione al Napoli. Il Milan vorrebbe riportare il francese a Milano, è un profilo che piace ma la trattativa si preannuncia complicata. I Blues, infatti, non vogliono perdere il giocatore a zero, e per questo motivo dovrebbero rinnovare il contratto a Bakayoko per poi cederlo in prestito. Un'operazione complessa, da portare avanti con calma e che potrebbe svilupparsi a fine mercato.